Pol Van Den Driessche uit zware kritiek op stoet: “Taferelen met kruisvaarders geschrapt om moslims te ontzien”

Brugge - Zo’n 35.000 mensen woonden gisteren de vijfjaarlijkse Gouden Boomstoet bij in Brugge. N-VA-boegbeeld Pol Van den Driessche uitte zware kritiek op de stoet vooraf: taferelen met kruisvaarders waren volgens hem geschrapt om moslims te ontzien. Maar regisseur Dominique Deckers ontkent. “Toen we die beslissing namen, hebben we daar niet eens aan gedacht.”

De Gouden Boomstoet gaat om de vijf jaar uit in Brugge, liefst op zaterdag en zondag, als het weer het toch toelaat. Gisteren was het nipt, maar uiteindelijk bleek de regen geen spelbreker, dus kon hij vertrekken. Vandaag lijkt niets de stoet te kunnen hinderen. Regisseur Dominique Deckers, die vooraf moeite had voldoende figuranten te vinden, was uiteindelijk blij dat hij 1.700 mensen gevonden had die enthousiast in historische kledij door de straten van Brugge wilden paraderen.

De stoet herdenkt het huwelijk van Karel De Stoute in Brugge, maar daarin komt ook de hele Brugse geschiedenis aan bod. Voor het eerst komen de kruisvaarten daarin niet aan bod. De Brugse N-VA-afdeling, met boegbeeld Pol Van den Driessche op kop, heeft daar zware kritiek op. “Volgens ingewijden zou de beslissing tot schrapping genomen zijn om de moslimgemeenschap niet voor het hoofd te stoten”, zeggen ze.

“Beter uitleg geven”

Het is een gevoeligheid die Van den Driessche, die zélf historicus is, begrijpt, maar het gaat wel om een historische realiteit, al geeft hij toe dat het niet iets is om fier op te zijn. “Was het niet beter geweest de kruisvaarten te behouden en op een andere manier uit te beelden?” vragen de Brugse N-VA-ers zich af. “Ik vind het niet aangewezen om feiten uit onze geschiedenis te vergeten en als het ware weg te knippen, wel integendeel. Het is beter te zeggen wat er op bepaalde momenten echt is gebeurd en meteen ook uit te leggen hoe en waarom dit zo geschiedde”, zegt Van den Driessche in een persbericht hierover.

Maar regisseur Dominique Deckers ontkent dat dit een motivatie was. “Wij hebben de verslagen van de vorige stoet gelezen en gemerkt dat mensen hem veel te lang vonden. Daarom hebben we beslist ons te concentreren op het huwelijk van Karel De Stoute en een hele reeks andere taferelen te schrappen. Meer moet daar echt niet achter gezocht worden”, stelt hij.

De beslissing is overigens al lang geleden gemaakt, op een moment dat aan die mogelijke kritiek totaal niet gedacht werd.