Bekende muzikant betrapt op vliegtuigseks

Mötley Crüe-drummer Tommy Lee (54) en zijn vriendin Brittany (30) zijn betrapt toen ze aan boord van American Airlines seks hadden op het toilet. De twee waren onderweg van de Bahama’s naar Miami, een vlucht van nauwelijks een uurtje. Ze zonderden zich twintig minuten af op de wc.

Lee probeerde zijn zogenaamde mile high-avontuur te verbergen, door als eerste alleen terug te keren naar zijn stoel. Een medereiziger wist stiekem te filmen hoe Brittany een halve minuut later uit hetzelfde toilet kwam.

Tommy Lee was in de tweede helft van de jaren 90 getrouwd met Baywatch-babe Pamela Anderson. Zijn huidige vriendin Brittany Furlan is comédienne van beroep.