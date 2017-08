Waarom ons land meer kippen telt dan ooit

Nooit eerder telde ons land zoveel kippen als nu. In 2016, toen er van de fipronilcrisis nog lang geen sprake was, ging het om 14 miljoen legkippen en 28 miljoen braadkippen. Toch kraait de sector geen victorie: “Eigenlijk zitten we pas nu weer op het niveau van vóór de crisis die sinds halfweg de jaren 90 de pluimveesector op zijn grondvesten deed daveren.”