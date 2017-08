Bosbrand leidt tot chaos op het spoor in Zuid-Frankrijk

Een bosbrand ten oosten van Marseille heeft het treinverkeer in de regio in de war gestuurd. Ongeveer 4.000 reizigers van spoorwegmaatschappij SNCF moesten in de stations van Marseille, Nice en Toulon overnachten, berichten nieuwszender Franceinfo en nieuwsagentschap AFP zondag. Veel toeristen zijn op dit moment in de regio op vakantie.

Volgens Franceinfo is het spoor tussen Marseille en badplaats Cassis, in het zuidoosten van het land, onderbroken. De brand in Aubagne zou intussen onder controle zijn, maar wel al ongeveer 2,4 vierkante kilometer bos verwoest hebben. Vanwege de droogte en sterke wind waren er afgelopen zomer al veel branden in het zuiden van Frankrijk.