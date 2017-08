Passagier betaalt 1.300 euro, maar moet op beplaste vliegtuigzetel zitten

Volgens de Brit Andrew Wilkinson (39) gebeurde het voorval toen hij eind juli een vlucht nam om zijn ouders te bezoeken. Toen hij zijn zetel innam op het vliegtuig, merkte hij dat die nat was.

“Ik riep de stewardess en zij bevestigde dat het inderdaad urine was”, zegt Wilkinson. “Ze ging naar het toilet en kwam terug met enkele natte doekjes. Ze verwachtte dat ik het zootje zelf schoonmaakte.”

Toen de zakenman haar zei dat hij daar echt niet zomaar wou zitten, begon ze te lachen. “Je gaat het me precies lastig maken deze vlucht, reageerde ze. Ik heb dan uiteindelijk gewoon een plastic zak en een dekentje over de stoel gelegd.”

Na zijn reis ventileerde Wilkinson zijn woede op Twitter. Daar kreeg hij van de luchtvaartmaatschappij 5.000 van hun Avios-beloningspunten aangeboden ter compensatie. British Airways veranderde het aanbod daarna naar een tegoedbon van omgerekend 476 euro of een gratis upgrade bij zijn volgende vlucht naar Kaapstad.

“Maar het is mij niet om een compensatie te doen”, zegt de man. “Ik wil gewoon een deftige verontschuldiging. Wat ik heb gekregen, was duidelijk een standaard antwoord.”

@British_Airways had to sit 11 hours on a seat that had a patch of urine on it,it seeped into my jeans!Crew made me clean it myself! #gross pic.twitter.com/YRitOsM1fc