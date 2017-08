Voormalig Anderlecht-manager Michel Verschueren opgenomen in het ziekenhuis

De voormalige Anderlecht-manager Michel Verschueren werd zaterdag opgenomen in het UZ Jette. Dat liet de 86-jarige Mister Michel zelf weten via Twitter. Daarom zal hij deze namiddag niet in de tribune zitten om zijn Anderlecht het te zien opnemen tegen STVV. Waarom hij in het ziekenhuis werd opgenomen, is niet duidelijk.