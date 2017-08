Moeder deelt foto in jurk “die ze niet zou mogen dragen”, en die gaat de wereld rond

De Amerikaanse mama Katey Johnson, die haar schrijfsels bundelt op haar blog Mother Octopus, droeg onlangs een jurk en plaatste er een foto van op Facebook. Niet bepaald bijzonder, ware het niet dat de blondine geen modellenmaten heeft en in een boodschap de draak steekt met het schoonheidsideaal.

“Dit ben ik in een jurk die ik eigenlijk niet zou mogen dragen”, staat er onder de foto van de 40-jarige blondine, gemaakt tijdens een weekendje weg met vriendinnen. De zwarte creatie zit strak rond haar lichaam en beklemtoont haar vrouwelijke vormen, inclusief buikje. En dat deert Katey, mama van twee, niet.

Trots

“Ik weet dat deze jurk me niet optimaal flatteert en ik wil ook niet dat mensen zeggen dat ik er geweldig uitzie. Ik wil niet dat mensen zeggen dat het goed is voor me dat ik dit durf dragen. Echt, iemand die me niet kent zou zelfs kunnen denken dat ik zwanger ben. En dat is oké”, staat erbij. “Ik wil dat iedereen weet waarom ik een jurk draag die buiten mijn comfort zone ligt. Toen ik ze paste, wist ik dat ze niet ontworpen werd door iemand met mijn lichaam in gedachten, maar ik voelde mezelf er fantastisch in. Ik weet niet waarom, het was gewoon zo. Mensen die me kennen weten dat ik geen aansluitende kledij draag, nooit. Maar deze jurk wilde ik, dus ik kocht ze en ben er trots op.”

Veertig jaar

“Na veertig jaar dat ik mezelf heb verteld dat ik geen stuks mag dragen die ik eigenlijk wel wil aantrekken, besloot ik om de situatie om te draaien. Ik besloot om lief te zijn voor mezelf. Veertig jaar stond ik voor de spiegel en vergeleek ik de manier waarop ik eruit zag met hoe ik er wilde uitzien. Vandaag zijn er belangrijkere dingen om me zorgen over te maken en geef ik geen aandacht meer aan lichamelijke onzekerheden. Ik wil het niet meer. Ik wil mezelf graag zien, zo simpel is het."

Dapperheid

De foto en de krachtige boodschap is intussen al meer dan 25.000 keer gedeeld. “Het was niet makkelijk om het kiekje te delen op de sociale media, maar ik hoop dat mijn moment van dapperheid anderen zal inspireren om dat ideaalbeeld te relativeren”, zegt ze in een reactie aan het Amerikaanse magazine US Weekly.