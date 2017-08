Johnny Depp verkleedt zich als piraat Jack Sparrow en toont zijn meest vertederende kant

De Amerikaanse acteur Johnny Depp heeft zijn kostuum van piraat Jack Sparrow uit de ‘The Pirates of the Caribbean’-films aangetrokken naast de set. Vorige week ging hij verkleed naar het kinderziekenhuis BC Children’s Hospital in het Canadese Vancouver om er patiënten de verrassing van hun leven te bezorgen.

Depp bleef in totaal zo’n zes uur in het ziekenhuis en nodigde kinderen uit voor speelse zwaardgevechten in hun kamer. Hij organiseerde ook een heus piratenfeest, deelde schatten uit en viel geen enkele keer uit zijn rol. “Toen ik deze ochtend wakker werd, dacht ik niet dat ik vandaag Johnny Depp zou zien”, zegt een blije fan aan CBS News.