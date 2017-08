Noord-Korea waarschuwt VS: “Jullie risicovolle gedrag zal ons in nucleaire oorlog storten”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft opnieuw dreigementen geuit aan het adres van de Verenigde Staten. Dat Washington en Seoel maandag weer starten met militaire manoeuvres in Zuid-Korea getuigt volgens hem van roekeloos gedrag. “Jullie zullen ons in een nucleaire oorlog storten”, klinkt het.

De Verenigde Staten beginnen maandag opnieuw met de jaarlijkse manoeuvres met Zuid-Korea die de naam Ulchi Freedom Guardian (UFG) kregen. Bij de oefeningen worden 50.000 Zuid-Koreaanse en 25.000 Amerikaanse militairen getraind om Zuid-Korea te beschermen tegen een mogelijke Noord-Koreaanse aanval.

“Roekeloos gedrag”

Pyongyang beschouwt de jaarlijkse oefeningen als een provocatie. Het ziet in de manoeuvres de voorbereiding voor een aanval op Noord-Korea.

“De oorlogsoefeningen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea getuigen van roekeloos gedrag dat ons in een oncontroleerbare nucleaire oorlog zal storten”, schrijft de officiële staatskrant Rodong Sinmun. “Het leger is in allerhoogste staat van paraatheid en is helemaal klaar om de vijanden aan te vallen.”

De krant omschrijft Noord-Korea ook als de “sterkste bezitter” van internationale ballistische raketten, die in staat zijn om het Amerikaanse vasteland van eender waar aan te vallen. “Noch Guam, noch Hawaï, noch Amerika zal die genadeloze aanval kunnen ontwijken”, klinkt het.

Het vuur aan de lont

Analisten kondigden al aan dat ze vreesden dat de oefeningen opnieuw het vuur aan de lont zouden steken in de regio, nadat er eerder onrust was ontstaan over de Noord-Koreaanse plannen voor een mogelijk aanval op Guam, een Amerikaans eiland in de Stille Oceaan.

“Ik vrees dat het starten van de gezamenlijke oefeningen dit plan in werking zou kunnen doen stellen”, zei James Acton, de nucleaire expert van Carnegie Endowment for International Peace.

De administratie van president Trump en het Amerikaanse leger hebben intussen echter aangekondigd dat de tiendaagse oefeningen gewoon zullen doorgaan zoals gepland.