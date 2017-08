Stoutmoedige dief rukt bankautomaat uit de grond met vorklift

De politie van Conway, een stad in de Amerikaanse staat Arkansas is op zoek naar een brutale dief die woensdag met een heftruck een geldautomaat stal, en enorm veel schade veroorzaakte aan de getroffen bank. De drieste diefstal werd gefilmd met een beveiligingscamera, maar de verdachten konden vermijden dat hun gezicht werd gefilmd. De agenten zoeken nu mensen die de vorklift herkennen of relevante informatie hebben, zodat ze de gewiekste boeven kunnen op sporen.

Een of meerdere verdachten gingen woensdagochtend aan de slag met de vorkheftruck bij de First Service Bank in Conway, Arkansas. Ze werden gefilmd met de bewakingscamera toen ze de bank aan volle snelheid binnenreden, en de geldautomaat met hun vorklift zonder moeite uit de grond trokken. De boeven laadden de truck en de automaat in een vrachtwagen en namen snel de benen met de buit, al is niet duidelijk hoeveel ze konden roven.

De wazige foto van vrachtwagen die werd gebruikt, leverde de agenten nog niet veel informatie op Foto: Conway Police Department

Een werkneemster van de bank zag ’s ochtends de ravage aan de voorkant en de drive-in van de bank, en ontdekte de diefstal toen ze op onderzoek uitging.

Volgens de politie van de Amerikaanse stad werken de verdachten vermoedelijk voor een bouwbedrijf, waardoor ze gemakkelijk toegang hadden tot het zware gereedschap dat ze gebruikten om de bankautomaat te stelen. Van de verdachte of verdachten ontbreekt echter elk spoor, waardoor de politie nu aan de hand van de videobeelden informatie probeert te verzamelen.