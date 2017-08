Vrouw liet wenkbrauwen bijwerken, maar dat liep volledig mis: “Ze zijn nu helemaal verdwenen”

Microblading, een techniek waarbij streepjes permanente make-up worden aangebracht tussen de wenkbrauwen om deze voller te maken, is tegenwoordig heel populair. Ook de Australische Kym Lee ging naar het schoonheidssalon om met mooie exemplaren buiten te wandelen. Maar dat ging helemaal mis en de vrouw liet ze verwijderen. Ook dat verliep niet zoals gepland en nu heeft ze geen wenkbrauwen meer.

Twee jaar geleden waagde Kym Lee zich aan microblading, maar ze was niet tevreden met het resultaat. “Ik zag de vorm niet graag. De schoonheidsspecialiste tekende met de vrije hand. Ik ging terug voor een correctie, maar het is een soort tatoeage. Je wrijft permanente make-up niet gewoon weg”, zegt ze in een interview met de Australische nieuwssite News.com.

“Hoe meer je eraan prutst, hoe lelijker het wordt. Uiteindelijk besloot ik dan maar om alles te laten verwijderen en van nul te beginnen”, klinkt het. Maar dan liep het verder mis: de laser om de make-up te verwijderen verbrandde haar huid en ze kreeg blaren op haar voorhoofd. “Het voelde alsof mijn huid werd gebakken”, zegt ze. Dan trok ze maar naar een ander centrum en nu, acht lasersessies later en 1.200 dollar (809 euro) later, heeft ze geen wenkbrauwen meer.

“Ik doe er elke ochtend tien minuten over om valse wenkbrauwen te tekenen”, zegt Kym. De vrouw raadt dames die microblading overwegen of permanente make-up willen laten verwijderen aan om de beslissing goed te overwegen omdat de gevolgen drastisch kunnen zijn. Zelf kan ze er intussen mee leven dat haar wenkbrauwen verdwenen zijn. “Misschien raak ik het ooit beu om op mezelf te tekenen, maar om eerlijk te zijn vind ik het niet erg dat ik geen wenkbrauwen meer heb. Met mijn pen kan ik ze stylen zoals ik wil. Zelfs zonder, ben ik gelukkig.”