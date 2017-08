Deze turnleraar vond het erg jammer dat meisje met handicap (7) niet mee kon dansen, en deed dan iets hartverwarmend

Een Argentijnse turnleraar is op dit moment de held bij uitstek op het internet nadat zijn hartverwarmende daad werd gefilmd en op internet werd gepubliceerd. De man werd eerder dit jaar gevraagd om voor de hele school een dansvoorstelling te organiseren en wilde koste wat kost alle leerlingen bij de show betrekken. Een meisje kon echter niet deelnemen omdat ze in een rolstoel zit, maar de leraar zou haar hoe dan ook op het podium krijgen. Door zijn vastberadenheid en creativiteit, bezorgde hij haar uiteindelijk een onvergetelijke dag.

De 29-jarige Mariano Salas geeft lichamelijke opvoeding in een school in Catamarca, een stad in het noordoosten van Argentinië en kreeg afgelopen jaar de opdracht om een dansvoorstelling te organiseren. De man wilde dat alle leerlingen zouden dansen, maar Agostina (7) die in een rolstoel zit, dreigde uit de boot te vallen door haar handicap. Salas bleef echter niet bij de pakken zitten en begon een ingenieuze oplossing uit te knobbelen, zodat het meisje toch op het podium zou kunnen staan.

De ouders van Agostina en de leiding van de school waren onmiddellijk akkoord met het project van de turnleraar en beloofden de man en het kind te steunen. Salas bezocht verschillende ziekenhuizen die zich specialiseren in orthopedie, maar vond helaas geen oplossing om Agostina in staat te stellen om te dansen.

Harnas laten naaien

“Agostina’s droom is om danseres te worden”, verklaarde Salas in de Argentijnse media. “Ik kende haar vroeger al, maar toen ik haar in mijn klas kreeg, raakte haar aandoening mij nog meer.” De man voegde eraan toe dat het een hele uitdaging was om het meisje te laten dansen, maar hij is trots dat hij de leraar was die de creativiteit en roeping had om haar te helpen.

Na een lange zoektocht kwam de man uiteindelijk bij een naaister terecht, die hem hielp een harnas te maken waardoor Agostina kon dansen door de benen van Salas even te lenen. Ze studeerden een nummer met een vrolijke choreografie in en dansen sindsdien de pannen van het dak.

Agostina en de anderen leerlingen van Salas dansten de pannen van het dak tijdens een herdenkingsceremonie Video: Martin Damian Vizgarra

“Meester, ik hou van je”

Afgelopen donderdag nam de school deel aan een dansvoorstelling om de dood van de Argentijnse generaal José de San Martin te herdenken. Nadat de leerlingen van Salas tweede werden met de choreografie die ze van de turnleraar hadden geleerd, kwam het meest ontroerende moment voor de 29-jarige Argentijn toen Agostina “meester, ik hou van je” zei.

“Het was een moment van grote emotie”, geeft de stoere leerkracht toe. “Werken met kinderen is voor mij een echt genoegen. Als je een roeping hebt, dan doe je alles met liefde. Mijn leerlingen vullen mijn ziel.”