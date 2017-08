GERUCHTEN. Chelsea aast op vijfde Belg en is akkoord over transfersom Costa, topclub wil clausule Messi lichten

In heel Europa zijn de voetbalcompetities op gang getrapt maar de transfermarkt duurt nog tot 31 augustus. De geruchtenmolen draait dus nog steeds op volle toeren. Een overzicht van de meeste opvallende transfernieuwtjes.

PSG goes wild

Ze braken al alle records door 222 miljoen euro te betalen voor Neymar, maar PSG wil deze zomer graag nog een keer uithalen. Volgens Mundo Deportivo is de Franse topclub zo goed als klaar om de transfer van Kylian Mbappé aan te kondigen. Het 18-jarige rastalent van Monaco zou enkele weken geleden aangegeven hebben weg te willen en zou PSG 180 miljoen kosten, plus een jaarsalaris van 18 miljoen.

PSG zou ook Fabinho willen wegkopen bij Monaco, maar daarover zijn ze in Parijs een stuk minder positief. Monaco wil met de Braziliaan niet nog een topper verliezen, al zijn ze bij PSG bereid tot 60 miljoen te bieden voor de 23-jarige middenvelder aldus L’Equipe.

Ondertussen lijken Julian Draxler en vooral Grzegorz Krychowiak op weg naar de uitgang bij PSG. Die laatste past al een tijdje niet in de plannen van Unai Emery en kan rekenen op buitenlandse interesse. Volgens The Sun denkt Chelsea aan een uitleenbeurt voor de Pool, maar ook Milan zou zijn zinnen gezet hebben op Krychowiak aldus Corriere dello Sport. Draxler zou volgens The Mirror naar Man United, Arsenal en Liverpool kunnen, en zou 35 miljoen moeten kosten.

Ook Chelsea wil spenderen

Over Chelsea gesproken, de Blues willen deze zomer nog vijf nieuwe spelers halen en hebben daarvoor 200 miljoen ter beschikking. Een ding is zeker: Andrea Belotti gaat de verhuis van Torino naar Chelsea niet maken. Coach Sinisa Mihajlovic bevestigde zondag dat de tweede club uit Turijn alle aanbiedingen voor de spits met een clausule van 100 miljoen geweigerd heeft. “Het was niet makkelijk maar Belotti blijft bij ons, dat maakt me zeer gelukkig”, aldus Mihajlovic.

Wie komt dan wel naar Londen? Southampton-trio Virgil van Dijk, Cedric Soares en Ryan Bertrand staan op de radar van Chelsea, net als Danny Drinkwater van Leicester en Alex Oxlade-Chamberlain van Arsenal. Dat meldt The Express. Maar ook Antonio Candreva interesseert Antonio Conte en de speler van Inter moet 27 miljoen kosten, zo melden Corriere dello Sport en Gazzetta dello Sport.

Foto: Photo News

Nog een naam die op de lijst staat bij Chelsea is die van Toby Alderweireld. The Times meldt dat de Blues op zoek zijn naar een nieuwe centrale verdediger, vandaar ook de interesse in Van Dijk. Chelsea heeft bij Tottenham informatie gevraagd over Alderweireld, die al een tijdje aast op een verbeterd contract bij de Spurs. De onderhandelingen daarover zouden echter stroef verlopen omdat de club weigert het weeksalaris van Alderweireld (54.000 euro) op te trekken naar het plafond van 87.000 euro.

En dan is er nog het dossier rond Diego Costa. De Spanjaard wil weg bij de Blues en mag ook weg... voor de juiste prijs. Die zou volgens Onda Cero en AS nu gevonden zijn. Atlético Madrid zou 55 miljoen (45 miljoen + 10 miljoen bonussen) op tafel leggen om Costa opnieuw naar Spanje te halen in januari, wanneer de club weer transfers mag doen.

Messi weg bij Barcelona?

Het lijkt een nachtmerrie voor alle fans van FC Barcelona maar volgens Yahoo Sport bestaat de mogelijkheid dat Lionel Messi de club deze zomer verlaat. Manchester City zou namelijk bereid zijn om de uitkoopclausule van de Argentijn, ter waarde van 300 miljoen, op tafel te leggen. De Citizens gaven deze zomer al ruim 200 miljoen uit aan transfers maar beschikken over voldoende financiële middelen om dergelijke transfer eventueel mogelijk te maken.

Ondertussen meldt The Mirror dat Man City ook nadenkt over een sterk bod voor Alexis Sanchez. De club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany zou bereid zijn 76 miljoen te betalen voor de Chileen van Arsenal, die volgende zomer einde contract is bij de Gunners. Daar zou Jack Wilshere dan weer echt op vertrekken staan. Arsenal zou de 25-jarige middenvelder aangeboden hebben bij Milan, maar ook Newcastle wil hem hebben. De Magpies verkiezen een uitleenbeurt aldus The Mirror.

“Transfer Dembélé: 50/50”

Bij Barcelona werken ze intussen voort aan transfers. Liverpool weigerde een bod van 125 miljoen voor Philippe Coutinho maar de Blaugrana geven niet op en gaan nu donderdag spreken met de Reds tijdens de loting van de Champions League aldus Sport. Dezelfde bron meldt dat Barça 30 miljoen heeft geboden voor Nice-middenvelder Jean Michael Seri, al zijn er ook andere bronnen die spreken van een transferprijs rond de 40 miljoen.

Foto: EPA

En Ousmane Dembélé? Die is nog steeds niet komen opdagen voor de trainingen van Borussia Dortmund. Hans-Joachim Watkze, de CEO van de Duitse club, sprak over zijn rastalent op een persconferentie. “Dembélé is de eerste keuze voor Barcelona. Ze hebben geen plan B of C omdat ze weten hoe goed hij is. Ousmane heeft ons al verteld dat hij naar daar wil. Hij mag van ons, maar niet na amper één seizoen. We geven dan ook geen cent korting en Barcelona zit 30 miljoen onder onze vraagprijs. Momenteel zijn de kansen op een transfer 50/50”, aldus Watkze.

Real weigert superbod

Nog een uitstap naar de Italiaanse Serie A. Toptalent Patrick Schick leek deze zomer eerst lange tijd op weg naar Juventus, maar hartproblemen gooiden roet in het eten van de Tsjech van Sampdoria. Daarna kwam Inter op de proppen maar de Nerazzurri willen een uitleenbeurt plus optie, wat Samp dan weer niet wil. Nu is het de beurt aan AS Roma. De Romeinen spraken volgens Sky Italia al met de entourage van de spits, die 30 miljoen moet kosten.

Juventus speurt ondertussen de transfermarkt af naar een centrale verdediger en een extra middenvelder. Voor die eerste positie denken de Bianconeri aan Ezequiel Garay. De 30-jarige Argentijn mag weg bij Valencia maar Juve wil de vraagprijs van de Spaanse club, 25 miljoen, niet betalen. Ook Jerome Boateng is volgens Tuttosport een optie, terwijl Juve aan Bayern gevraagd heeft om Renato Sanches te mogen huren. AS meldt dan weer dat Real Madrid een Turijns bod van 75 miljoen weigerde voor Mateo Kovacic.

Verder denkt het Lazio van Jordan Lukaku aan Manolo Gabbiadini als Keita Baldé de club verlaat. De 22-jarige aanvaller wil enkel naar Juventus en weigerde al aanbiedingen van onder andere Everton en Inter. De Nerazzurri stuurden intussen het Braziliaanse talent Gabigol op huurbasis naar Sporting Lissabon. Daarbij betaalt Inter zijn volledige loon, Sporting staat enkel in voor zijn auto en huur.