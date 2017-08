REACTIES. Dendoncker vond dat alles fout liep bij Anderlecht, Legear aanvaardt fluitconcert niet

Anderlecht verloor met 2-3 van STVV, dus was het niet ver zoeken naar wat er fout liep bij paars-wit. “We krijgen hier drie goals binnen in eigen huis, dat mag gewoon niet”, vertelde Anderlecht-middenvelder Leander Dendoncker na afloop. Jonathan Legear, nota bene ex-Anderlecht, kroonde zich tot matchwinnaar maar werd wel uitgefloten. “Dat aanvaard ik niet”.

“Ik denk dat zogoed als alles fout ging. We kregen wel kansen, maar werkten ze niet af”, wist Leander Dendoncker na afloop. “We laten ons hier te makkelijk ringeloren. STVV scoort driemaal op voorzet, dat is een probleem. Dat Jonathan Legear hier scoort? Het maakt me echt niet uit wie de goals maakt, het mag gewoon niet dat we thuis drie goals slikken. We moeten kijken wat we daartegen moeten doen.”

“Nochtans proberen we hetzelfde voetbal als vorig jaar te brengen. Dat is niet altijd mooi, maar toen wonnen we wel onze wedstrijden. Het is voor mij moeilijker om goed te spelen als de ploeg niet draait. Dat heeft niets met een mogelijke transfer te maken, zolang ik hier speel, geef ik alles voor Anderlecht”, sloot Dendoncker af.

Jonathan Legear: “Ik aanvaard de fluitconcerten niet”

Jonathan Legear kroonde zich dus tot matchwinnaar met een doelpunt en een assist na zijn invalbeurt. De ex-speler van Anderlecht werd wel uitgefloten in zijn Astridpark, en dat zat de blonde aanvaller hoog. “Nee, ik aanvaard niet dat de fans me uitfluiten. Ik maak hier een goal en deel ook een assist uit. En dan fluiten ze me uit. Ik heb liever dat ze wachten tot het einde van de match. Moest Anderlecht nog winnen, zou het me dan niets uitgemaakt hebben. Maar niet op zo’n manier. Dat wilde ik ook duidelijk maken met mijn viering, dat ze ermee moesten ophouden. Ik ging weg op een moment dat de club me niet meer wou, dan wil ik nu niet uitgefloten worden”, stelde de nieuwe Kanarie.

René Weiler: “Het woord crisis gebruik ik niet”

“Nee, we hebben inderdaad niet goed gespeeld” trapte Anderlecht-coach René Weiler na de wedstrijd een open deur in. “We hadden wel veel kansen om te winnen, maar we maakten ze niet af. We kunnen niet tevreden zijn na deze wedstrijd, we wonnen geen duels op het middenveld en we verdedigden niet goed.”

“Op welk vlak we nu moeten werken? Op elk vlak, zowel mentaal als voetballend. Maar we zitten niet in crisis. Dat is een woord dat ik niet wil gebruiken in het voetbal. We brengen wel niet voldoende op dit moment dus ik begrijp de kritiek.”

Sofiane Hanni: “Voetbal is niet enkel verdedigen”

“We hadden de nederlaag vandaag niet verwacht. We wilden goed starten na de nederlaag van vorige week en dat deden we ook. Maar dan pakten we te snel een tegengoal en miste ik de penalty. In de tweede helft slikken we twee goals die ons dood deden”, zo beleefde Sofiane Hanni de wedstrijd.

“We hadden genoeg kansen om de match te winnen, maar voetbal is niet enkel aanvallen. We moesten beter verdedigen, want nu pakken we drie goals op drie voorzetten, dat kan niet. Dat is frustrerend. Maar nu moeten we gewoon keihard werken naar de match van volgende week toe (tegen AA Gent, red.).”

Steven De Petter: “Laat ons vooral nuchter blijven”

Middenvelder Steven De Petter was een tevreden man na de tweede zege op rij van STVV. “Deze zege was niet onverdiend. We spelen hier een goede match met vooral een goede ingesteldheid. Als iemand een steekje liet vallen, was er meteen een ploegmaat om die op te rapen. Het is dan ook mooi dat we hier kunnen vertrekken met de drie punten.”

“Of we nu vol voor Play-off 1 gaan? Laat ons vooral nuchter blijven en nog niet te veel bezig zijn met een mogelijke plaats in Play-off 1. Daarvoor is het nog te vroeg. We moeten ons focussen op goed voetbal tegen de volgende tegenstander. Nu komen er moeilijke matchen aan. We spelen misschien tegen kleine ploegen, maar door de verwachtingen zullen we nu misschien anders aangepakt worden.”