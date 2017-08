Laurent Depoitre ziet vanop de tribune Huddersfield zes op zes pakken

Foto: Action Images via Reuters

Promovendus Huddersfield beleeft een droomstart in de Premier League. Na de 0-3 zege van vorig weekend op Crystal Palace op de openingsspeeldag, hielden ze zondag de drie punten thuis met een 1-0 overwinning tegen Newcastle United, eveneens een nieuwkomer in de Premier League.

Aaron Mooy scoorde na vijf minuten in de tweede helft het enige doelpunt van de partij voor het team van Laurent Depoitre, die zondag niet in de selectie zat. De voormalige spits van AA Gent wacht nog op zijn eerste speelminuten in de Premier League, tegen Crystal Palace zat hij de hele wedstrijd op de bank. Bij de bezoekers kreeg de Congolees Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) een basisplaats, Aleksandar Mitrovic moest de hele wedstrijd vanaf de zijlijn toekijken.

Met zes op zes prijkt Huddersfield Town mooi mee bovenin het klassement, Newcastle moet bezinnen na een nul op zes.