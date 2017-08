Duitse politie rukt uit voor Deen met “tunnelfobie” die niet verder durft op snelweg

In Leer, in de Duitse deelstaat Nedersaksen, is de politie moeten uitrukken omdat een Deense man vanwege zijn tunnelfobie niet door de Eemstunnel durfde te rijden.

De politie werd zaterdagavond opgeroepen omdat een mobilhome voor de ingang van de tunnel stilstond op de pechstrook van de A31 richting Nederland. De politie trof de Deense bestuurder te voet aan op de pechstrook, die verklaarde dat hij vanwege zijn tunnelfobie niet door de tunnel durfde te rijden.

De agenten brachten de man terug naar zijn mobilhome, waar zijn vrouw op hem wachtte. Uiteindelijk kon het koppel, na een wegbeschrijving van de politie, zijn reis voortzette. De vrouw nam het stuur over en reed via een brug over de Eems richting Nederland.