Vrouw bijt politieagent bij arrestatie na autodiefstal

Een Luikse vrouw heeft zaterdagavond een politieagent gebeten en hem een kopstoot gegeven toen ze werd gearresteerd voor een autodiefstal. Dat werd vernomen bij het parket van Luik.

Zaterdagochtend werd in Luik een wagen gestolen van een man die was uitgestapt om te plassen. Later op de dag merkte de man de dader op in het centrum van de stad. Hij probeerde haar tegen te houden, maar kreeg daarbij klappen van de vrouw. Daarop kwam de politie tussenbeide, maar de vrouw bleef zich hevig verzetten. Ze beet een politieagent en gaf hem een kopstoot.

De vrouw, die geboren werd in 1986, werd in voorlopige hechtenis geplaatst en werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Ze wordt verdacht van diefstal met geweld, verzet bij haar arrestatie en van het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.