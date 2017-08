Batshuayi scoort ongelukkige owngoal, maar Chelsea klopt toch Tottenham in eerste topper van nieuwe seizoen

Chelsea heeft Tottenham verslagen in de eerste Premier League-topper van het nieuwe seizoen. Marcos Alonso kroonde zich tot de verrassende matchwinnaar met twee doelpunten voor Chelsea: 1-2. Ook Michy Batshuayi scoorde, maar wel in het verkeerde doel. De owngoal van Batsman bleek niet dodelijk voor Chelsea, dat zo zijn eerste zege van het nieuwe seizoen beet heeft. Tottenham heeft 3 op 6 na deze Londense derby.

Vier Belgen begonnen in de basis voor de Londense derby tussen Tottenham en Chelsea. Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé bij de Spurs, Thibaut Courtois stond in doel bij Chelsea. Voor Michy Batshuayi en Charly Musonda Jr. was plaats op de bank bij de Blues.

Voor Tottenham was het uitkijken hoe het zijn eerste thuismatch in het mythische Wembleystadion zou verteren. White Hart Lane, het stadion van Tottenham, wordt op dit moment afgebroken voor een nieuwe voetbaltempel, dus spelen de Spurs dit jaar al hun matchen op Wembley. Daar had Tottenham vorig seizoen vaak last mee, denk maar aan de Europese nederlaag tegen AA Gent.

Alonso met een heerlijke vrijschop

Ook zondag bleek Wembley eerder een vloek dan een zegen. Chelsea kwam halfweg de eerste helft op voorsprong dankzij een heerlijke vrije trap van Marcos Alonso. De linksback van Chelsea schilderde de bal over het muurtje en in de winkelhaak. Wondermooie goal van Chelsea, maar daarna kwam Tottenham wel in zijn spel. Vooral in het laatste kwartier vielen er kansen voor de Spurs, maar Kane, Alli en Dembele konden Thibaut Courtois niet kloppen. De 0-1 halfweg was dan ook een logische tussenstand.

Foto: Photo News

Batsman scoort... owngoal

In de tweede helft zorgde Jan Vertonghen voor de eerste opschudding. De verdediger van Tottenham tackelde Victor Moses staalhard onderuit en mocht blij zijn met slechts geel. Tottenham bleef echter met elf staan en kwam beter in de match naarmate de tweede helft vorderde. In het slotkwartier nam Chelsea opnieuw de bovenhand, Willian trapte op de paal. Antonio Conte was er niet gerust in ondanks de 0-1 voorsprong en bracht Michy Batshuayi tussen de lijnen.

Voor de Rode Duivel was er echter een negatieve hoofdrol weggelegd. Vier minuten na zijn invalbeurt zwiepte Christian Eriksen een bal in de zestien van Chelsea, Batshuayi verschalkte Thibaut Courtois in de korte hoek en zorgde zo voor de ongelukkige 1-1 gelijkmaker. Batsman probeerde zijn foutje daarna wel recht te zetten, maar het was opnieuw Marcos Alonso die voor de winning goal zorgde, drie minuten voor tijd. Vanuit een scherpe hoek nam hij Lloris te grazen, goed voor de 1-2 eindstand. Chelsea heeft zijn eerste zege van het nieuwe seizoen beet en komt naast Tottenham in de stand met een 3 op 6.

En dat is twee voor matchwinnaar @marcosalonso03?!pic.twitter.com/yoicJw2D6q — Play Sports (@playsports) August 20, 2017