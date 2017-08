Doelpunt breekt Hamburg-speler zuur op: zeven maanden out na overdreven vreugdesprong

Nicolai Muller zal zich zijn voorlopig laatste doelpunt in de Duitse Bundesliga nog lang herinneren. De 29-jarige flankspeler scoorde in de achtste minuut het enige doelpunt voor Hamburg in de met 1-0 gewonnen thuismatch tegen Augsburg, en wilde dat vieren met een vreugdesprong. Daar ging Muller echter volledig de mist in. Hij scheurde namelijk de kruisbanden in zijn rechterknie en staat liefst zeven maanden aan de kant. "Het was een schok voor ons. Dit is een serieuze aderlating", reageerde sportief directeur Jens Todt.