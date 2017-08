Eindelijk duidelijkheid over plotse dood van kerngezonde studente (21)

Sint-Lievens-Houtem - De 21-jarige Maya Moons uit Sint-Lievens-Houtem stierf in juli aan een agressief virus van hersenvliesontsteking, zo blijkt uit het medisch rapport.

De familie en de Houtemse gemeenschap raakten vorige maand zwaar geschokt door de plotse dood van Maya, een kerngezonde studente Toegepaste Psychologie en een gewezen animatrice van de gemeentelijke speelpleinwerking De Ravotter.

Tijdens de vakantie van haar ouders had Maya telefonisch gemeld dat ze zich niet lekker voelde en samen met de ouders werd een doktersbezoek geregeld. Op het eerste gezicht bleek het een onschuldige buikgriep, maar 24 uur later trof haar vriend het levenloze lichaam van Maya aan in de woonkamer van haar ouderlijke woning.

Uit labotests blijkt nu dat Maya het slachtoffer is geworden van een bijzonder agressief virus dat hersenvliesontsteking veroorzaakte. “Dat resultaat brengt onze lieve dochter niet terug, maar het zorgt toch voor een beetje rust door het besef dat geen enkele medische ingreep haar nog had kunnen redden”, zeggen vader Peter Moons en moeder Lou Kestelier. “Het beëindigt meteen ook alle andere speculaties over haar onverwacht overlijden.”