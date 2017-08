Eerste competitiewedstrijd FC Barcelona start met indrukwekkende minuut stilte voor slachtoffers aanslag

Barcelona werd deze week het slachtoffer van een bloedige aanslag. De stad is in rouw en dus kon ook de voetbaltrots van Catalonië, FC Barcelona, niet achterblijven. De Blaugrana hielden in een vol Camp Nou voor de wedstrijd tegen Real Betis een indrukwekkende minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag. Alle spelers droegen ook "Barcelona" op de achterkant van hun shirt in plaats van hun eigen naam.