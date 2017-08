Pure kafka: Jan mag parkeren van de politie, maar krijgt toch boete van De Lijn

Leuven - Jan Smeets liet nieuwe ramen steken in zijn pand in Leuven en betaalde bij de politie netjes 160 euro om drie parkeerplaatsen in te nemen. “Maar De Lijn geeft me een boete van 107 euro omdat ik een halte innam met mijn bestelwagen”, zegt hij.

Jan Smeets (56) uit Sint-Truiden is niet te spreken over een boete die hij kreeg van een controleur van De Lijn in Leuven. Jan betaalde 160 euro bij de politie om de parkeerplaatsen voor drie huisnummers te reserveren. “Het gaat over de huisnummers 12, 14 en 16 in de Hendrik Consciencestraat”, aldus de man. “Een aannemer ging nieuwe vensters in mijn pand steken. Om de bestelwagens van de werklui te parkeren, kreeg ik toelating van de politie om die parkeerplaatsen in te nemen. Ik betaalde daarvoor op voorhand.”

Jan ging zondag kijken of de bordjes werden geplaatst. “Kwestie van na te gaan dat alles in orde was opdat maandag de werken zonder oponthoud zouden kunnen worden aangevat. Alles was in orde, de plaatsen waren gereserveerd en voorzien van de nodige signalisatie.”

Jan parkeerde zijn eigen bestelwagen op een van de drie plaatsen toen hij het pand bezocht om nog wat dingen te regelen. Maar dan werd de Limburger verrast. “Er stopte een controleur van vervoersmaatschappij De Lijn. Hij zei dat ik op een bushalte geparkeerd stond en schreef me een boete van 107 euro uit. De politie heeft me dus een parkeerplaats aangerekend waar ik eigenlijk niet mag parkeren. In totaal moet ik nu 267 euro betalen. Ik wil dat iemand wat water bij de wijn doet, want dit lijkt me toch helemaal van de pot gerukt. Ik wil niet de dupe zijn van het gebrek aan communicatie tussen organisaties of diensten.”

“Politie weet het toch best?”

Controleurs van De Lijn mogen sinds september 2015 zelf een verkeersboete uitschrijven voor een overtreding die de dienstregeling van de bussen en trams hindert. Als u zo'n administratieve boete krijgt van De Lijn kost u dat 107 euro. In sommige gevallen loopt die boete zelfs hoger op dan die voor een overtreding (van eerste graad, red.) die door de politie wordt uitgeschreven. De ongelijkheid tussen de boetes werd onlangs nog aangekaart in onze krant en in de toekomst wordt er wellicht aan het decreet gewerkt.

“Maar daar heb ik allemaal niets mee te maken”, zegt Jan. “Ik betaalde gewoon voor de inname van publiek domein. Er staat daar enkel een paaltje met de aanduiding van een bushalte. Er staan zelfs geen lijnen op het beton geschilderd. Ik kan er toch vanuit gaan dat de politie het beste weet welke plaatsen worden toegekend?”

Dirk Robbeets (SP.A), schepen voor Parkeren in Leuven, verwees ons zondag door naar de politie. “Zij handelen zo'n zaken af en hebben daar een dienst voor”, zegt hij. Ook bij de politie kwam er zondag nog geen sluitend antwoord. “Het is een zaak van onze dienst Vergunningen. Ik kan nu onmogelijk zien welke afspraken er werden gemaakt”, zei politiewoordvoerder Marc Vranckx gisteren.

Boete niet betalen geen optie

De controleur van De Lijn wist Jan wel te vertellen dat hij de uitgeschreven boete nog schriftelijk kan betwisten. “En dat is ook zo”, zegt Sara-Jane Deputter, woordvoerder van De Lijn. “We gaan die zaak na de schriftelijke betwisting samen met de politie bekijken. Als blijkt dat er een foute inschatting werd gemaakt, kan de boete vervallen.”

De boete gewoonweg niet betalen, zou alvast geen goede optie zijn. De controleurs van De Lijn zijn beëdigd en een niet betaalde boete wordt uiteindelijk langs rechtswege geïnd, net zoals bij een boete die door de politie werd uitgeschreven.