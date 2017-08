Anderlecht ging met 2-3 de boot in tegen STVV, maar dat hoeft op zich niet te verbazen. Paars-wit kreeg namelijk meer dan genoeg kansen om de wedstrijd te winnen, maar de bal wilde er maar niet in. Zoals deze fase perfect aantoont: Teodorczyk en Bruno krijgen het leer in de kleine rechthoek met de beste wil van de wereld niet voorbij STVV-doelman Pirard.