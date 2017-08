Alsnog transfer voor Dendoncker? “We zien wel of er nog iets komt”

Blijft hij of blijft hij niet? Met een thuisnederlaag tegen STVV nam Anderlecht-middenvelder Leander Dendoncker mogelijk op een pijnlijke manier afscheid van zijn thuispubliek.

Dendoncker kan tien dagen voor het sluiten van de mercato nog geen duidelijkheid verschaffen over zijn toekomst. Everton en Atlético blijven geïnteresseerd en zelf blijft hij hopen op een transfer, maar of Anderlecht haar jeugdproduct in de huidige omstandigheden en net voor het einde van de transferperiode laat gaan, valt te betwijfelen. “Voorlopig ben ik nog hier. We zullen dus wel zien of er nog iets komt. Meer kan en wil ik daar ook niet over zeggen”, aldus Dendoncker.