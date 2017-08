Onze chef-voetbal waarschuwt Anderlecht-fans: "Weiler en frivool, aanvallend voetbal? We geloven er niet in"

Het was één van de redenen waarom we er in juli zoveel zin in hadden. De landskampioen zou na een seizoen waarin we door opportunisten zowat verplicht werden het verdedigend spel - ‘de organisatie’ - te prijzen, wat meer de aanvalstrom roffelen. Hoognodig. Trainer René Weiler had vorig seizoen immers zowat àlles veranderd, zelfs het DNA van de club. Het was dit seizoen zijn voornaamste opdracht: een beetje van dat verloren gegane DNA teruggeven. Hij kreeg er met Sven Kums en Henry Onyekuru de perfecte spelers voor.