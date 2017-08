Zo reageert Legear op fluitconcert elke keer hij aan de bal is: matchwinnaar met gepaste repliek!

Kersvers STVV-speler Jonathan Legear was gepikeerd toen hij inviel na de rust tegen Anderlecht. Telkens hij aan de bal was, werd hij getrakteerd op een fluitconcert. Nochtans speelde Legear maar liefst 7 jaar voor de Brusselaars. De aanvaller reageerde dan ook gepast: met een doelpunt en een assist, goed voor de matchbal! “Dit aanvaard ik niet”, was hij na de match duidelijk.

Jonathan Legear kroonde zich dus tot matchwinnaar met een doelpunt en een assist na zijn invalbeurt. De ex-speler van Anderlecht werd wel uitgefloten in zijn Astridpark, en dat zat de blonde aanvaller hoog. “Nee, ik aanvaard niet dat de fans me uitfluiten. Ik maak hier een goal en deel ook een assist uit. En dan fluiten ze me uit. Ik heb liever dat ze wachten tot het einde van de match. Moest Anderlecht nog winnen, zou het me dan niets uitgemaakt hebben. Maar niet op zo’n manier. Dat wilde ik ook duidelijk maken met mijn viering, dat ze ermee moesten ophouden. Ik ging weg op een moment dat de club me niet meer wou, dan wil ik nu niet uitgefloten worden”, stelde de nieuwe Kanarie.