Anderlecht gaat voor Sloveense spits, Roef én Svilar bijna weg

In de laatste tien dagen gaat Anderlecht zich nog roeren op de transfermarkt. Als nieuwe spits is de Sloveen Robert Beric de meest concrete piste. Er komt ook nog een nieuwe doelman, want Roef (Waasland-Beveren) en Svilar zijn bijna weg.

Lukasz Teodorczyk scoorde gisteren eindelijk eens, maar het was een frommelgoal. Anderlecht wil er nog een spits bij en informeerde bij Saint-Etienne naar Robert Beric (26). De 13-voudige Sloveense international stuurt ondanks zijn contract tot 2019 aan op een transfer bij de Fransen, maar Saint-Etienne wil hem liever niet verhuren. Daarom overweegt paars-wit hem nu te kopen. Ooit scoorde Beric 27 keer in 31 matchen voor Rapid Wien, maar de man van 1m88 is ook een werkende spits.

Dit betekent wel dat er bij RSCA nog een aanvaller weg kan/moet. Bij Ganvoula was dat voorlopig geen optie. Opmerkelijk genoeg werd ook Isaac Thelin, die door Anderlecht gehuurd wordt van Bordeaux, in het uitstalraam geplaatst. Hij werd aangeboden bij Waasland-Beveren, maar of zo’n constructie echt kan, moet nog blijken. Bij de Waaslanders lijkt Thelin ook niet meteen de eerste keuze.

Roef weg

Een andere aanvaller wiens naam bij Anderlecht viel, is Raul Jimenez (26), spits van Benfica. Al kan het dat hij door de Portugezen gebruikt wordt om Mile Svilar (17) los te krijgen. De rebellerende keeper staat op dit moment erg dicht bij een vertrek bij paars-wit en Benfica is de enige naam die viel. De Brusselaars willen sowieso 5 miljoen en een percentage op doorverkoop waardoor het niet zeker is dat Svilar effectief naar Lissabon gaat.

Dat Davy Roef wordt uitgeleend, is wel een feit. Omdat hij dan toch iets te duur uitviel voor Excelsior Rotterdam tekent de keeper eerstdaags bij Waasland-Beveren, waar hij Goblet uit de goal zal verdrijven. Dat betekent wel dat Anderlecht op dit moment uitkijkt naar een nieuwe derde doelman.