De gevaren van veganisme bij jonge kinderen: "Beelden uit ontwikkelingslanden ook in België te zien"

Kinderartsen en diëtisten luiden de alarmbel: geregeld liggen er kinderen in het ziekenhuis met zware ondervoeding. De oorzaak: een extreem veganistisch eetpatroon, opgelepeld door hun ouders. “Het is onrustwekkend”, zegt kinderarts Anne Malfroot. “Die kinderen missen cruciale voedingsstoffen, maar we kunnen die ouders niet overtuigen.”