Club-spits toont even waarom hij vorig jaar niet aan de bak kwam, maar kroont zich daarna wel tot matchwinnaar

Abdoulay Diaby is één van de spelers die opnieuw open bloeit onder nieuwe Club Brugge-coach Ivan Leko. Vorig seizoen rekende Michel Preud’homme weinig tot niet op de spits, dat knaagde aan het vertrouwen van de Malinees. Hij toonde in de tweede helft tegen KV Kortrijk even zijn vorm van vorig seizoen. Van dichtbij trapte hij over de bal, maar één minuut later was het wel raak voor Diaby. Hij scoorde de 0-2, en zou uiteindelijk matchwinnaar zijn. Deze Diaby wil Ivan Leko (en alle Club-supporters met hem) zien tegen AEK Athene, komende donderdag.