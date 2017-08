AA Gent blijft ook na deze vierde speeldag achter zonder overwinning. Halfweg stond het nochtans 0-2 voor tegen Moeskroen, maar de wedstrijd kantelde in de tweede helft helemaal nadat Gent ook met tien man viel. Al had Gent nog voor de rust een geruststellende 0-3 voorsprong kunnen hebben, maar Kubo trapte oog in oog met doelman Bailly de bal naast.