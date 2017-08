100.00 bouwers lappen isolatieregels aan hun laars, maar ze worden amper gecontroleerd

Eén bouwdossier op de drie is niet in orde met de Vlaamse regels rond isolatie en ventilatie. Anders gezegd: zo’n 100.000 bouwers lappen er hun laars aan, klaagt Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen) aan. Volgens Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open VLD) heeft het Vlaams Energieagentschap niet de middelen voor een grondige controle.

“Ik pleit niet voor een heksenjacht, maar het is toch wel schrijnend dat de overheid eerst heel zware regels oplegt, en dan niet de middelen vrijmaakt om die te handhaven”, zegt Vlaams Parlementslid Johan Danen. “Er is zelfs niet voldoende personeel om gewoon maar een brief te sturen naar bouwers die het nodige niet doen. Wie de regels wel volgt, voelt zich toch een onnozelaar als anderen er hun voeten aan vegen en daar nog mee wegkomen ook.”

Danen wijst erop dat de nieuwe regels rond isolatie en hernieuwbare energie bijzonder belangrijk zijn in het Vlaamse beleid. Wie bouwt of verbouwt in Vlaanderen moet in orde zijn met de normen op het vlak van isolatie, venti­latie en energieverbruik. Vooraleer de bouw start, moet daarom een EPB­onderzoek gebeuren, waarbij nagegaan wordt of het project wel aan de almaar strengere normen beantwoordt. Voor dit onderzoek naar EnergiePrestaties en Binnenklimaat (EPB) wordt eerst een startverklaring opgemaakt. Binnen de zes maanden na de in­gebruikname van de bouw, of uiterlijk binnen de vijf jaar na de vergunning, moet een eindrapport opgemaakt zijn.

Personeel te kort

Dat is de theorie. In de praktijk is één bouwdossier op de drie van meer dan vijf jaar geleden totaal niet in orde, vernam Danen bij Vlaams energieminister Bart Tommelein. Zo’n 75.000 bouw­heren zijn niet eens met de procedure gestart, terwijl 18.990 bouwheren de procedure wel hebben opgestart, maar ze niet hebben afgewerkt.

Of dit betekent dat die mensen gewoon nalatig zijn geweest met hun administratie, of niet in orde zijn met de energieregels, dat weet niemand. Het Vlaams Energieagentschap voert pas een onderzoek als de EPB-verslaggever een klacht indient tegen zijn klant, of het doet die onderzoeken steekproefgewijs.

Energieminister Bart Tommelein geeft toe dat er een probleem is ­met de controle omdat het Vlaams Energie­agentschap niet over de nodige mankracht beschikt. Het agentschap heeft zo al werk te veel met het uitschrijven van nieuwe regelgeving om het energiebeleid van de toekomst vorm te geven. Daarom pleit Tommelein ervoor personeel van elders over te hevelen.

Wel noemt de minister de cijfers van Johan Danen overdreven, omdat volgens hem een aantal dossiers van na­latige bouwers gewoon niet helemaal correct in de computer is ingegeven. Toch blijft Danen bij zijn cijfers. “Dat minister Tommelein dan zegt bij hoeveel dossiers dit probleem voorkomt. Trouwens, als hij daar een paar job­studenten opzet, is dat probleem snel opgelost.”