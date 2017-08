Daarom hebben studenten vaak meer dan één vakantiejob

De tijd dat studenten genoegen namen met één studentenjob is voltooid verleden tijd. Ruim zes op de 10 studenten hebben er meer dan één. De jeugd van tegenwoordig wil niet alleen een cent bijverdienen, maar zoekt ook afwisseling en wil ­bijleren.

Eén studentenjob volstaat blijkbaar niet meer om je studies, de huur van je kot, je reis of je fitnessabonnement te betalen. Student Milan Vandervoort ondervroeg voor zijn bachelorproef aan de Artesis Plantijn Hogeschool van Antwerpen 206 studenten en kwam tot de conclusie dat liefst 62 procent van hen meer dan één studentenjob had.

“Voor veel studenten levert één job niet genoeg op om hun uit­gaven te dekken”, zegt Vandervoort. “Al speelt ook het gebrek aan variatie in de job een rol. Enkel maar bijklussen in de horeca bijvoorbeeld volstaat niet langer. Studenten zijn leergierig, niet ­alleen op de schoolbanken.” Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 72 procent van de studenten een ‘vakantiejob’ kiest op basis van zijn of haar studies.

Jeroen Poels, CEO van Deltaworx – een uitzendbureau dat zich exclusief op studenten richt – bevestigt de trend. Hij ziet twee verklaringen: enerzijds de veranderde wetgeving, anderzijds het feit dat studenten meer en meer toekomstgericht denken. “Doordat studenten nu 475 uren per jaar mogen werken – vroeger werd twee of drie uur werken meteen als een hele dag geteld – zijn ze niet meer gebonden aan dagen en kunnen ze makkelijker jobhoppen, wat hen extra centen oplevert. Tegelijk proberen ze ook ervaring op te doen in het verlengde van hun studiekeuze, bij voorkeur bij werkgevers bij wie ze ook na hun studies terecht willen komen.”