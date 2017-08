PSG wint spektakelmatch voor eigen publiek, Neymar amuseert zich en scoort doldwaze goal

Thomas Meunier zat bij PSG een volledige wedstrijd op de bank voor het thuisdebuut van de Braziliaanse recordaankoop Neymar tegen Toulouse. PSG maakte er een spektakelmatch van en won met 6-2.

Het Parc des Princes werd opgeschrikt toen Toulouse op voorsprong kwam via Max Gradel (18.), maar in de 31e minuut zette Neymar opnieuw orde op zaken. Vier minuten later zette hij ook Adrien Rabiot op weg naar de 2-1. In de tweede helft werd Marco Verratti nog uitgesloten bij PSG, maar nam Edinson Cavani alle twijfels weg met een strafschopdoelpunt in de 74e minuut. In een dol slotkwartier zagen de supporters nog vier doelpunten via Julien (78.) voor Toulouse en Pastore (82.), Kurzawa (84.) en opnieuw Neymar (90.+2) voor PSG, waardoor de wedstrijd op een spectaculaire 6-2 eindigde.

Neymar scoort z'n eerste in het Parc Des Princes! ?? #PSGTFC pic.twitter.com/HRHy8vRmZb — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 20 augustus 2017