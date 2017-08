Brugge - Een jonge agent van de Brugse politiezone stapte afgelopen weekend uit het leven. De man schoot zichzelf met zijn dienstwapen dood.

Omdat hij in het speciaal interventiekorps zat, mocht hij zijn wapen mee naar huis nemen. De man liet daar een brief achter en verdween. Zijn collega’s troffen hem dood in zijn wagen in Zeebrugge aan.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.