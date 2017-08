Belangrijke verandering voor Vier-kijkers op til

Kijkers van Vier merken vanaf september een belangrijke verandering op. Er zullen haast geen Amerikaanse series meer te zien zijn. Jarenlang was de zender de stek voor CSI, NCIS, The Mentalist en vele andere.

Reeksen als Elementary (foto) en Criminal Minds verhuizen naar Vijf, The Blacklist gaat naar Zes. “De reden is simpel: de voorbije maanden zagen we een serieuze terugval in de kijkcijfers, en ook van uitgesteld kijken hebben deze series veel last”, zegt programma­directeur Annick Bongers. De verhuizing vindt ook plaats omdat Vier nog meer wil vervlaamsen. Op zondag, jarenlang de crime night, komen nu Gert Late Night en Sports Late Night.