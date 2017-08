CLUBNIEUWS. Zwitser tekent voor drie jaar bij Club Brugge, Standard heeft Braziliaan beet

Club Brugge kan als enige topclub terugkijken op een geslaagde competitiestart, maar toch worden er nog transferbewegingen verwacht bij blauw-zwart: zo zou de Zwitserse verdediger Decarli eerstdaags een driejarig contract ondertekenen. En ook bij Standard is het nog een komen en gaan: de Braziliaan Carlinhos komt al naar Sclessin, een mogelijk vertrek van Belfodil, Raman en/of Mmaee behoren nog tot de mogelijkheden. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Zwitserse verdediger tekent voor drie jaar

De Zwitserse verdediger Saulo Decarli (25) tekent normaal voor drie seizoenen bij Club Brugge. Zijn club Eintracht Braunschweig krijgt zoals eerder vermeld anderhalf miljoen euro voor hem, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot twee miljoen euro. Afgelopen donderdag tegen AEK zat de Zwitser al in de Brugse tribunes. Belofte Terry Osei-Berkoe (19) wordt een seizoen uitgeleend aan Knokke.

Jesus Gil Manzano is de man die donderdag AEK Athene - Club Brugge in goede banen moet leiden. De 33-jarige Spanjaard debuteerde in 2014 in ­Europa en floot vorig seizoen nog de match tussen Mainz en Anderlecht in de Europa Legue.

Standard heeft Braziliaan Carlinhos beet

Standard en het Portugese Estoril hebben een akkoord bereikt over de 23-jarige offensieve middenvelder Carlinhos. De Rouches betalen 2 miljoen euro voor de Braziliaan, die in Luik voor vier jaar zal tekenen. Standard en Estoril waren al drie weken in onderhandeling over Carlinhos. De Portugezen toonden zich stugge onderhandelaars en wezen een eerste Luiks bod ter hoogte van 1,7 miljoen euro af. Aanvankelijk vroegen ze zelfs vier miljoen euro, maar gisteren was er een akkoord over een transfersom voor de helft van dat bedrag. Carlinhos wilde per se naar Standard en diende daarvoor een officieel transferverzoek in. Gisteren reisde hij af naar België voor zijn medische testen.

Met de komst van de Braziliaanse nummer tien anticiperen de Rouches op een mogelijk vertrek van Ishak Belfodil. Ook Benito Raman (niet eens in de selectie tegen Essevee) kan nog vertrekken. Een Frans bod op de 22-jarige aanvaller werd afgewezen.

Zaterdagvoormiddag oefende Standard tegen de amateurs van Verlaine (3B). Met een elftal vol wisselspelers wonnen ze met 9-0. Raman scoorde vier keer, de overige goals kwamen van Belfodil, Djenepo, Luyindama en Ndongala.

Van Damme rechtstreeks van Los Angeles naar Mechelse tribune

Jelle Van Damme was zaterdag al aanwezig op de wedstrijd van Antwerp bij KV Mechelen. De nieuwe verdediger kwam bijna rechtstreeks vanuit Los Angeles en trok een pet én kap over zijn hoofd om niet te hard op te vallen. Maar echt slaagde hij daar niet in. Aan de zijde van sportief directeur Luciano D’Onofrio sprong hij enthousiast rechtop bij de 1-2 van Haroun. Antwerp hoopt Van Damme speelgerechtigd te krijgen voor de match van volgende zondag tegen Oostende.

Trossard out met spierscheur

Genk-coach Albert Stuivenberg zal het een poos moeten stellen zonder Leandro Trossard. Hij viel uit met een spierscheur. De tweede helft was net halfweg, toen Trossard bij een kruispass een pijnscheut voelde bovenaan de dij. Gevreesd wordt dat hij een spierscheur opliep in de rechterquadriceps. Nader onderzoek moet vandaag uitwijzen ­hoelang Trossard, die eind vorig ­seizoen al out was met twee spierblessures, langs de kant moet blijven.

Lokeren haalt centrale verdediger in Kroatië

Lokeren maakt nog werk van extra versterkingen. De 24-jarige Kroatische centrale verdediger Jakov Filipovic van Inter Zapresic legde zijn medische tests af en als de resultaten positief zijn, kan hij eerstdaags zijn contract tekenen. Filipovic (1m90) scoorde dit seizoen tweemaal in vijf wedstrijden voor zijn huidige club. Ook maakte hij zijn debuut voor de Kroatische nationale ploeg tijdens de China Cup, een internationaal tornooi waar Kroatië met een B-selectie naartoe trok. Drie caps telt hij intussen. Door het uitvallen van Rassoul en het vertrek van Ninaj was de keuze centraal achterin bij Lokeren erg beperkt geworden.

Het is intussen niet het beste jaar voor Lokeren-aanvoerder Killian Overmeire. Eerst hield een schouderoperatie hem vijf maanden aan de kant en op het einde van de voorbereiding sloeg het noodlot opnieuw toe met een scheur in de adductor. Zaterdag tegen Waasland-Beveren kwam de verdedigende middenvelder dit seizoen voor het eerst aan de aftrap, maar zijn wederoptreden duurde amper een halfuur. “Ik had zo uitgekeken naar deze match. Eindelijk nog eens tussen de lijnen en dan gebeurt dit. Nu weet ik het even niet meer. Ik voelde weer een kramp en pijn in hetzelfde been, maar nu lager. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies aan de hand is.”

Mmaee te duur voor Waasland-Beveren

Ryan Mmaee is voorlopig te duur voor Waasland-Beveren. Standard vraagt 1 miljoen euro voor de 19-jarige spits en wil hem liever niet verhuren. Toch is de piste niet van de baan.