Vanhaezebrouck vol onbegrip na rode kaart voor AA Gent: “Het mag nu wel eens stoppen”

AA Gent verloor zondagavond met 3-2 bij Moeskroen, nadat het de rust was ingegaan bij een 0-2 voorsprong. Net voor de rust viel Gent echter met tien, nadat Samuel Gigot een dubieuze rode kaart kreeg. Coach Hein Vanhaezebrouck toonde na afloop weinig begrip voor die beslissing. “Die beslissing was verkeerd, zo simpel is het”, aldus Vanhaezebrouck op de persconferentie, waar hij weigerde op vragen te antwoorden.

“Ik geef enkel mijn analyse op de wedstrijd en ga geen vragen beantwoorden”, stelde Hein Vanhaezebrouck na afloop op de persconferentie op Le Cannonier. “Normaal moeten we de rust ingaan met een 0-3 voorsprong (fals Kubo deze kans had afgemaakt, red.) en met elf tegen elf. Want daarover ben ik heel duidelijk: de rode kaart was de foute beslissing. Het was nooit rood, voor mij was de tackle van Gigot zelfs geen gele kaart waard. Die tackle was er zelfs niet over, het was op de bal. En ik heb de beelden herbekeken, zelfs op volle snelheid.”

Voor Vanhaezebrouck was de rode kaart dus het kantelmoment in de wedstrijd. Hij laakte de beslissing van de ref, en merkte op dat het niet de eerste keer was dit seizoen. “Het mag nu wel eens stoppen, ja. Vorig seizoen maakten we het al mee tijdens de play-offs en nu zie je dat die lijn wordt doorgetrokken... Ik zou blij zijn als er eens niks gebeurt in een wedstrijd, of als er eens normale beslissingen genomen worden. Het is dit seizoen al de tweede keer dat de beslissende momenten tegen ons zijn (Gent liet vorige week de zege glippen tegen KV Mechelen in de slotfase, red.)”

“Moesten zelf ook meer brengen”

“Maar wij moesten ook in de tweede helft meer kunnen brengen. We hebben te weinig voetbal gebracht en dat moeten we onszelf verwijten. Als je ervoor kiest om niet meer te voetballen, roep je het over jezelf af. Deze groep is mentaal broos, dat is duidelijk. We begonnen meteen te twijfelen toen we met een man minder vielen. Maar we kunnen niet zeggen dat het aan onszelf ligt, want we worden door het lot in de steek gelaten.”