COLUMN. De messen mogen al geslepen worden na de slechtste start in jaren bij Anderlecht en Gent

Elke maandag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Wim,

Als de Pro League morgen – in navolging van het kleine Aziatische land Bhutan – het Bruto Nationaal Geluk begint te meten, zou het me niet verbazen als de depressie-meters in jaargang 2017-2018 voorlopig tilt slaan! Met RC Genk, Anderlecht, Standard, KV Mechelen, AA Gent én KV Oostende staat voorlopig een hele Play-off 1 aan (top)clubs somber te wezen in de tweede helft van het klassement. De talrijke fans van die clubs lopen momenteel allemaal met een rothumeur rond, terwijl enkel pakweg de zeven fans van Excelsior Moeskroen en Roland Duchâtelet momenteel reden hebben om voluit te glimlachen… En met zeven Moeskroen-fans en Roland Duchâtelet trek je de nationale gemiddeldes niet op, hoor! Terzijde: zou Roland Duchâtelet dat kunnen, glimlachen?

RC Genk – “de best voetballende ploeg in België” – blijft in hetzelfde bedje ziek waar het ook vorig jaar al in vertoefde: aardig voetballen maar de buit finaal niet over de meet kunnen slepen. Standard kreeg vrijdag al een oplawaai op eigen veld, en ik heb nog steeds niet begrepen waar Ricardo Sa Pinto naartoe wil, of hoe hij de scheve situatie bij de Rouches hoopt recht te trekken (al moet ik toegeven dat mijn Portugees-Frans voor verbetering vatbaar is). KV Mechelen kan intussen de belofte (opnieuw) niet inlossen, en bij KV Oostende moet Luc Devroe nu stilaan écht gaan overwegen om alles en iedereen op straat te zetten…

En dan zijn er nog de Grote Twee: AA Gent en Anderlecht, de twee clubs waarvan de slechte start het meest verbaast. De Buffalo’s laten momenteel hun slechtste start sinds 1987 (!) noteren. Ook toen startten de Oost-Vlamingen met 1 op 12, maar toen waren ze verre van de topclub die ze vandaag (willen) zijn. Tot wanhoop van Hein Vanhaezebrouck, die intussen alles al geprobeerd heeft: slaan, zalven, harder slaan, de clubleiding in de wind zetten, de refs aanpakken. Niets werkt.

Anderlecht stevent met 4 op 12 dan weer af op een evenaring van zijn slechtste start ooit in het proftijdperk: sinds de Tweede Wereldoorlog pakte paars-wit nog maar drie keer 10 op 30: in 1972-’73, in 1978-’79, en in 2007-’08 (toen Franky Vercauteren werd ontslagen). Aan dit tempo klokt Anderlecht straks af op… 10 op 30! Hoe kan dat in godsnaam? De Brusselaars werden vorig seizoen steriel maar duidelijk kampioen, versterkten hun kern fors (Kums! Onyekuru! Sels!), maar trappen nu geen deuk meer in een pakje boter. Bij uitstek het geknoei van Lukasz Teodorczyk deed tegen STVV ronduit pijn aan de ogen, en dat was al een fikse vooruitgang tegenover alibispits Thelin.

Volgende week ontmoeten AA Gent en Anderlecht elkaar in de Ghelamco Arena voor een duel op leven en dood: gaat de crisis na afloop mee op de bus naar de Brussel, of blijft hij plakken in Gent? De messen mogen al geslepen worden!

Groet,

Jef