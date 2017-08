Hier liep het dit seizoen al mis voor AA Gent (en het lag niet altijd aan de scheidsrechter)

AA Gent beleeft niet de leukste competitiestart. Na zes wedstrijden — twee Europees en vier in de competitie — wacht Gent nog steeds op zijn eerste zege. Ook zondag weer, toen de Buffalo’s een 0-2 voorsprong weggaven tegen Moeskroen na een rode kaart voor verdediger Gigot. “Die beslissing was verkeerd, zo simpel is het”, aldus Vanhaezebrouck, die ook liet vallen dat “het nu wel eens mag stoppen”. Dat ging niet enkel over de scheidsrechter, naast de rode kaart voor Gigot en de niet-gefloten penalty tegen Antwerp liep het al op verschillende vlakken fout voor Gent.

Verkeerde beslissingen

Beginnen doen we met de wedstrijd die vers in het geheugen ligt: Gent gaf zondag een 0-2 voorsprong weg tegen Moeskroen, na de rode kaart voor Samuel Gigot werden de Buffalo’s na de rust weggespeeld en verloren ze steeds meer de grip op de match. Zowat iedereen kan het er over eens zijn: de rode kaart was een strenge beslissing. De Franse verdediger tackelde stevig, maar op de bal. De tussenkomst van de Japanner Kubo — die komt straks nog terug — leverde geel op en was eerder wél rood...

Ook op de tweede speeldag tegen Antwerp kon Gent terecht ontevreden zijn over het puntenverlies. Gent verloor met 0-1 en boekte 0 op 6, maar na de wedstrijd ging het toch vooral ook over de scheidsrechter. Lawrence Visser floot niet voor een strafschop nadat Gent-spits Mamadou Sylla in twee fases onderuit werd getrokken ging in de zestien. Bovendien werd er op het einde van de wedstrijd “maar” vier minuten overgespeeld.

“We pakken een vermijdbaar tegendoelpunt, missen we de kansen en hebben we een overduidelijke penalty niet gehad. Wat dat laatste betreft werden we weer in de steek gelaten op cruciale momenten”, aldus Hein Vanhaezebrouck, die toen ook niet te spreken was over de extra tijd. “Hun keeper (Bolat, nvdr.) lachte met de ref na de match. In een normale match krijg je drie minuten blessuretijd, nu was er amper eentje meer terwijl de keeper alleen al twee minuten verzorging nodig heeft gehad. Op zo’n momenten moet je als ref het signaal geven dat er niet met je gesold moet worden. Anders gaan alle kleine clubs beginnen met tijdrekken.”

Maar ook: slechte verdediging

In de eerste match van het seizoen had Gent de nederlaag echter enkel aan zichzelf te wijten. Gent verloor op het veld van STVV met 3-2 na twee late doelpunten van Christian Ceballos. Na de wedstrijd noemde Vanhaezebrouck zijn defensie dan ook zorgwekkend. “Met de voorbereiding erbij speelden we al twaalf matchen. Dat we daarin maar twee keer de nul hielden, ook tegen ploegen uit provinciale, zegt genoeg.” AA Gent gaf vijftien kansen weg tegen Sint-Truiden, waarvan er tien binnen het kader gingen.

“Hoe makkelijk wij de zaken achteraan laten gebeuren, het is zorgwekkend. Gedurende een uur gaven we weinig weg, maar daarna ging het veel te makkelijk. Bij een center vanaf de cornervlag stonden we man op man, dan mag een spits van 1, 73 meter (Vetokele, nvdr.) niet scoren.”

Datzelfde probleem had AA Gent ook tegen KV Mechelen. De Buffalo’s leken op weg naar een eerste zege op het veld van Malinwa, maar drie minuten voor tijd knalde Tim Matthys KV Mechelen alsnog naar een 1-1 gelijkspel. Slecht verdedigd na een vrije trap halfweg de eigen speelhelft, maar daar speelde ook een gebrek aan concentratie mee.

En vooral: gebrek aan efficiëntie

Het grootste probleem van AA Gent in dit seizoensbegin is echter het gebrek aan efficiëntie. Zo stond het zondag dan wel op een 0-2 voorsprong halfweg, maar Vanhaezebrouck wist ook dat zijn ploeg altijd de rust moest ingaan met een derde doelpunt. Kubo werd alleen voor doelman Logan Bailly gezet, maar de Japanner kreeg de bal niet tussen de palen. “Normaal moeten we de rust ingaan met een 0-3 voorsprong”, aldus Vanhaezebrouck.

Ook tegen Antwerp had Kubo trouwens een doelpunt aan de voet. Zeven minuten voor tijd had de Japanner altijd de bal moeten binnentrappen na een ingestudeerde vrije trap, maar op de rand van de kleine rechthoek schoot hij onbegrijpelijk naast het doel van Antwerp-doelman Bolat. En terwijl Gent Europees werd uitgeschakeld tegen Altach, had het de heenmatch altijd moeten winnen. Toen stond het doelkader tot driemaal in de weg.

Ook dit speelt mee

Tot slot zijn er ook verzachtende omstandigheden die meespelen in de slechtste competitiestart van AA Gent sinds 1987. Het ontbreekt Gent momenteel aan maturiteit, en dat ligt deels aan de karrenvracht aan blessures bij de Buffalo’s.

Zo mist het niet alleen de ervaring van Renato Neto (knieblessure), Thomas Foket (hartoperatie) en ook Kenny Saief (pubalgie), de beoogde nieuwe leider op het middenveld Franko Andrijasevic sukkelt al sinds het seizoensbegin met allerlei blessures. Eerst was er het nekletsel dat hij opliep in de oefenmatch tegen Beerschot, ook in de return tegen Altach moest hij met dezelfde blessure naar de kant. En tot overmaat van ramp viel hij vorige week uit op training met een ribblessure...