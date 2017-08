Auto rijdt twee keer bewust in op bushokjes in Marseille: vrouw (42) overleeft klap niet

Een auto is maandag ingereden op bushokjes op twee verschillende plaatsen in Marseille. Daarbij zou zeker één dode en een zwaargewonde zijn gevallen volgens Franse media. De politie heeft een verdachte opgepakt en vraagt de bevolking om de omgeving oude haven te vermijden.

De bestuurder probeerde rond 8 uur 's morgens eerst in de wijk La Valentine in het 13de arrondissement van de Franse stad in te rijden op een bushokje. Daarbij zou volgens de krant La Provence een 29-jarige vrouw zwaargewond zijn geraakt. Wat verderop reed hij opnieuw in op een ander bushokje in de wijk La Ventine in het 11de arrondissement. Daarbij kwam een vrouw van 42 om het leven. De veiligheidsdiensten zijn massaal ter plaatse en ook de ontmijndingsdienst is aanwezig.

De politie kon even verderop een verdachte oppakken. Het zou om een man van 35 jaar gaan die in een witte bestelwagen van het merk Renault reed. Het voertuig zou eerder op de ochtend gestolen zijn. De man kon opgepakt worden omdat een nummerplaat was blijven liggen na de tweede botsing.

Over zijn motieven is nog niets bekend, zo klinkt het bij een politiebron aan persagentschap Reuters. De man zou bekend zijn bij het gerecht, maar niet voor zware criminele feiten. Nog volgens politiebronnen zou het gaan om een man met psychische problemen.

