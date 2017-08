Bruid eist gigantische schadevergoeding voor vlek op haar jurk

De Amerikaanse stewardess bij American Airlines Yewanda Oteh (31) vloog twee jaar geleden van Philadelphia naar Montego Bay in Jamaica om te trouwen. Maar tijdens de vlucht kwam er een vlek rode wijn op haar spierwitte jurk terecht. Nu klaagt ze de luchtvaartmaatschappij aan voor het gigantische bedrag van bijna 400.000 dollar (omgerekend 341.000 euro).

In augustus 2015 vertrok Yewanda naar het exotische Jamaica om er te trouwen. Haar jurk mocht niet naast haar hangen in het vliegtuig, dus vertrouwde ze het ontwerp toe aan een collega-stewardess Melanie Masters. Maar die sprong volgens de bruid allesbehalve voorzichtig om met de jurk. Yewanda beweert in haar aanklacht dat de stewardess de beschermhoes tijdens de vlucht verwijderde en met haar collega’s grappen maakte over de creatie. Na de landing kreeg de vrouw haar jurk terug, maar niet in de onberispelijke staat die ze verwachtte. Er zat een grote rode wijnvlek op de witte stof.

Tweede jurk

Het incident had naar eigen zeggen een zeer negatieve impact op het welzijn van de vrouw. Ze kreeg tijdens het zoeken naar een nieuwe jurk last van depressieve aanvallen en ondervond ongemakken zoals uitdroging en diarree. Uiteindelijk ging het trouwfeest gewoon door, maar moest Yewanda zich wel tevredenstellen met “een jurk die niet het exemplaar was waarnaar ze maandenlang had gezocht.”

Verzonnen verhaal

Vandaag sleept de stewardess American Airlines voor de rechter en eist ze een extreem hoge schadevergoeding van bijna 400.000 dollar. De reden? Haar grote dag was verpest en ook haar familieleden deelden in het emotionele en fysieke leed. “American Airlines en het personeel hebben een unieke ervaring om zeep geholpen”, claimt de moeder van de bruid. De maatschappij laat in een statement weten dat ze de aanklacht binnenshuis grondig analyseren. Voor stewardess Masters is het duidelijk. “Het verhaal is bij de haren getrokken. Het is niet zo verlopen”, zegt ze in een reactie aan de Courier Post.