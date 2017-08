Het buitenlandse voetbal is weer alive and kicking: deze vijf conclusies maakten wij voor de Europese Big Five

In Frankrijk waren ze al toe aan speeldag drie, in Engeland aan de tweede speelronde. Sinds dit weekend is het voetbalcircus echter ook begonnen in Italië, Spanje en Duitsland. Voldoende stof tot nadenken: dit waren onze vijf conclusies.

Het was eigenlijk een retorische vraag of Neymar de pannen van het dak zou spelen bij PSG. De Braziliaan zit na twee matchen al aan drie doelpunten en drie assists, goed voor een droge negen op negen voor de Parijzenaars met elf gescoorde doelpunten. Monaco en Saint-Etienne houden voorlopig nog gelijke tred maar tegen dit PSG lijkt geen enkel kruit opgewassen in de Ligue 1, dat eindelijk echt de aandacht krijgt die het eigenlijk wel verdien.

Na 38 speeldagen zijn er maximaal 114 punten te verdienen. Het record van PSG is 96 punten, twee seizoenen geleden. Met de crazy Neymar in de rangen lijkt de barrière van de 100 punten echt geen utopie meer. De Ligue 1 lijkt saaier dan ooit tevoren te worden maar voor één keer vindt niemand dat erg.

Romelu Lukaku zit na twee wedstrijden al aan drie doelpunten voor Man United. Zijn ster in de Premier League is rijzende, maar de twee sleutelspelers bij de Red Devils waren niet onze landgenoot en zijn maatje Paul Pogba. Dat waren Nemanja Matic en Henrikh Mkhitaryan. Die eerste zorgt eindelijk voor balvastheid, rust en sterk positiespel op het middenveld (en dat Pogba meer ruimte krijgt om ‘zijn ding’ te doen), terwijl die tweede zijn meest creatieve vorm heeft teruggevonden.

Wat een beetje zelfvertrouwen al niet kan doen. De Armeniër liet al vier assist noteren, waarmee hij een voet had in de helft van de goals van United. Creativiteit, daar ontbrak het United de voorbije jaren dan ook aan. Over zelfvertrouwen gesproken, het kleine Huddersfield staat momenteel naast de Red Devils op een gedeelde eerste plek. De magie van coach David Wagner lijkt nog niet uitgewerkt bij de club met een totale marktwaarde van 60 miljoen euro, al speelde Laurent Depoitre nog geen seconde.

Na zes keer Juventus is het misschien tijd voor wat anders in de Serie A. De Oude Dame kon op de sublieme Gigi Buffon rekenen en pakte meteen de volle buit op de eerste speeldag. De meeste aandacht ging echter naar Milan. De Rossoneri speelden Crotone van het veld met oogstrelend voetbal, en dat zonder spelers als André Silva, Giacomo Bonaventura en Lucas Biglia. Wel tussen de lijnen: de 19-jarigen Manuel Locatelli en Patrick Cutrone (goal plus assist). Er is weer hoop in Milaan, dat het San Siro weer vol lijkt te gaan krijgen na een aantal magere jaren.

Na 38 matchen zal Juve dit seizoen mogelijk nog nummer één zijn maar de aandacht in Italië lijkt weer te verschuiven van Turijn naar Milaan. Ook al omdat zelfs Inter een geweldige start nam door het vernieuwde Fiorentina een pak voor de broek te geven. Slachtoffers van dienst zijn mogelijk het AS Roma van Radja Nainggolan en het Lazio van Jordan Lukaku. De historische driehoek lijkt hersteld.

In La Liga lijkt het de minste spannende titelstrijd van de voorbije jaren te worden. Barcelona won dan wel maar Lionel Messi lijkt steeds meer een tragisch figuur te worden in de Catalaanse hoofdstad. Akkoord, Luis Suarez was afwezig en de stad werd de voorbije week getroffen door een vreselijke aanslag. Treurnis alom in Barcelona, begrijpelijk. Maar zonder Neymar en de aftakelende Andres Iniesta lijkt Barça meer dan ooit aangewezen op de exploten van hun kleine Argentijn. De grote vraag: is die op 30-jarige leeftijd klaar voor een nieuw slopend seizoen?

Dan is de weelde bij Real Madrid een pak groter. Terwijl Messi opnieuw steeds meer dé sleutelspeler wordt bij Barça, lijkt de nood aan Cristiano Ronaldo bij Los Blancos minder groot dan ooit. Real speelde op halve kracht Deportivo La Coruna helemaal zoek, met spelers als Gareth Bale, Isco, Marco Asensio, Toni Kroos en Casemiro in een hoofdrol.? Het Real van Zidane kan het ondertussen ook zonder de Portugees. Het is van 2012-2013 geleden dat de Spaanse titel nog met meer dan drie punten verschil beslist werd. Na vier ultraspannende jaren lijkt Real nog eens die toer op te gaan...

De ijdele hoop op BVB

Na één speeldag in de Bundesliga leidt Borussia Dortmund de dans met drie punten en een doelsaldo van +3. Bayern moet het samen met Hertha Berlijn en Schalke 04 doen met een doelsaldo van +2. Wie het Duitse voetbal een warm hart toedraagt, begint stiekem al te dromen van een spannende titelstrijd tussen die Borussen en der Rekordmeister. Maar wie realistisch is, weet dat dit eigenlijk ijdele hoop is.

Sinds de laatste niet Bayern-titel in 2011-2012, toen Dortmund nog eens mocht feesten, bedroeg het verschil tussen de topclub uit München en BVB 25, 19, 33, 10 en 18 punten. Aangezien Bayern zich deze zomer opnieuw stevig versterkte (James Rodriguez en Corentin Tolisso) en Dortmund vooral in een transfersoap rond Ousmane Dembélé belandde, lijken de kaarten alweer geschud in het voordeel van der Rekordmeister. Spijtig, maar de saaiheid in de Bundesliga is stilaan een traditie geworden.