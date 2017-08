Vermiste Zweedse journaliste gestorven aan boord van Deense duikboot

Kim Wall, de Zweedse journaliste die sinds 11 augustus vermist was na een tocht met een duikboot van de Deense uitvinder Peter Madsen, is overleden aan boord van die duikboot. Dat hebben de Deense autoriteiten gemeld.

Madsen, die wordt verdacht van onvrijwillige doodslag door nalatigheid, “heeft aan de politie en de rechtbank verklaard dat hij een ongeval heeft gehad aan boord van de duikboot, dat leidde tot de dood van Kim Wall. Hij heeft haar vervolgens in het water gegooid op een nog onbekende locatie in de baai van Kog”, in het zuiden van Kopenhagen”, meldt de politie in een persbericht.

De Deense en Zweedse zeevaartautoriteiten proberen nu om de route van de duikboot te achterhalen. Duikers gaan maandag op zoek naar het lichaam van de vrouw.

Kim Wall werd op10 augustus voor het laatst gezien toen ze samen met Madsen in de haven van Kopenhagen inscheepte op de UC3 Nautilus. Madsen beweerde eerder dat hij de vrouw na de tocht met de duikboot op een eiland in het Kopenhaagse havengebied had afgezet, maar de politie hechtte daar maar weinig geloof aan. De duikboot was vrijdagochtend gezonken in de baai van Koge. Het lichaam van de vrouw werd niet in de duikboot aangetroffen.

Afgezet op eiland

Heel Scandinavië was al meer dan een week in de ban van het bizarre mysterie van de plotselinge ondergang van de bekende duikboot ‘UC3 Nautilus’ en de verdwijning van de journaliste.

De 18 meter lange en 40 ton wegende duikboot -de grootste ter wereld die gebouwd werd door een particulier - zonk in recordvaart naar de zeebodem. Kapitein en uitvinder Peter Madsen (46) was naar eigen zeggen “als enige” aan boord. Hij kon zich redden in een kleine motorboot.

Kim Wall, een Zweedse journaliste die een reportage maakte over de kleurrijke uitvinder Madsen, werd sindsdien vermist. Madsen verklaarde zelf dat hij haar de avond tevoren weer had afgezet op het eiland Refshaleøen in Kopenhagen en dat ze dus niet meer in de duikboot zat toen die naar de bodem zakte. Maar de vrouw gaf geen teken van leven meer. Nadien wijzigde hij zijn versie van de feiten.

De omstreden uitvinder is opgepakt.