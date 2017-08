Vrouw op klaarlichte dag doodgeschoten achter loket van ACV-kantoor

Diest - In een kantoor van het ACV in het centrum van Diest is maandagmiddag een vrouw neergeschoten. Volgens onze informatie zou de vrouw overleden zijn. De klopjacht naar de voortvluchtige dader is volop bezig.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse in de Koning Albertstraat. De feiten speelden zich af in het kantoor van het ACV-dienstencentrum en worden bevestigd door de korpschef van de zone Demerdal-DSZ.

De dader zou het kantoor binnengestapt zijn en de bediende achter het loket neergeschoten. Volgens Radio 2 Vlaams-Brabant is het slachtoffer een vrouw uit Rotselaar. De dader zou met een motor gevlucht zijn. De politie is naar hem op zoek.