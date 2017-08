Herbekijk hier hoe OHL Cercle Brugge van de mat speelde en Roeselare in extremis een draw uit de brand sleept

Elke maandag biedt Sportwereld.be u in samenwerking met Proximus TV de samenvattingen uit de Proximus League aan. OHL won zaterdag met maar liefst 7-1 van Cercle Brugge. Een monsteruitslag, meteen ook de eerste nederlaag van Cercle Brugge dit seizoen. Beerschot Wilrijk haalde Roeselare bij op kop van het klassement, de Ratten wonnen met 1-0 van Tubeke terwijl de West-Vlamingen in extremis 2-2 gelijk speelden tegen Lierse.

OHL - Cercle: 7-1 (video boven)

De uitslag die afgelopen weekend het meest in het oog sprong, was uiteraard die van OHL bij Cercle Brugge. De Leuvenaars wonnen met vooroorlogse 7-1 cijfers van de Vereniging. Vooral de flankspelers van OHL deden Cercle pijn: Aguemon scoorde een hattrick, Storm deed tweemaal de netten trillen. Cercle Brugge moest de kelk tot op de bodem ledigen, het eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Vincent.

OHL-coach Dennis van Wijk kan het zelf niet geloven: zijn ploeg wint met 7-1 Foto: BELGA

Ook in Lierse - Roeselare was er heel wat spektakel. Roeselare verloor zijn maximum van de punten, want het speelde op het Lisp 2-2 gelijk. Nochtans was stamnummer 134 al na 12 minuten op voorsprong gekomen via Lecomte, meteen ook de ruststand. In de slotfase van de tweede helft scoorde Lierse echter nog tweemaal (Laurent en Elgabas) waardoor de Pallieters met de zege aan de haal leken te gaan... maar Thibaut Van Acker redde in minuut 91 alsnog een puntje voor Roeselare: 2-2.

Onderin het klassement was het kijken welke ploeg zijn eerste zege van het seizoen kon boeken: Union zette Westerlo met duidelijke 3-0 cijfers opzij, na twee goals van Julien Vercauteren en één doelpunt van Romain Ferber. Zo staan de hoofdstedelijken na drie speeldagen weer tussen de mensen met 3 op 9, Westerlo staat gedeeld laatst met 1 op 9.

KSV Roeselare is niet langer alleen leider in de Proximus League, want Beerschot Wilrijk won met het kleinste verschil van Tubeke. Wie anders dan Hernan Losada knalde Beerschot naar de gedeelde leidersplaats met een 7 op 9. Tubeke speelde een helft met tien na de rode kaart voor Zenke, maar een tweede goal viel er niet meer in het Olympisch stadion.