Twee bootjes haken in elkaar in Walibi-attractie: inzittenden vallen overboord en staan doodsangsten uit

In pretpark Walibi in Waver zijn zondag drie personen in het water terechtgekomen nadat twee bootjes op de wildwaterattractie Radja River in elkaar haakten. “Door een verkeerde beslissing van een technieker zijn een papa en zijn dochter daarna in de snelstromende rivier gevallen”, zegt een Vlaamse ooggetuige. “Het heeft geen haar gescheeld of onze aanstormende boot had die man geplet. Er was veel paniek en die vader heeft echt doodsangsten uitgestaan”.

Het incident gebeurde zondag omstreeks 18 uur nadat twee bootjes op de wildwaterattractie Radja River aan elkaar vast bleven hangen. In elk van de boeien zaten twaalf mensen.

Bij het van elkaar loskoppelen van de boten, kwamen drie mensen in het water terecht, twee inzittenden en een technieker die was toegesneld om de boten los te maken. Marie-France Adnet, woordvoerder van Walibi, laat in een reactie bij RTL uitschijnen dat de twee bezoekers zelf schuld treffen aan hun val in het water. “Ze probeerden opnieuw in de gondels te springen om de rit te beëindigen en kwamen dan in het water terecht.”

Doodsangsten

“Klopt niet”, zegt Anouk Wouters uit Essen, die met haar man en twee kinderen ooggetuige was van het incident. “Wij zaten in de derde boot die achter de twee anderen aankwam. Nadat we tien minuten hadden rondgedobberd, zagen we dat een technieker er niet in slaagde de twee boten los te koppelen. Hij gaf toen via zijn walkie-talkie de opdracht om de stroming op te drijven. Een foute beslissing, hij had de stroming integendeel moeten stilleggen.”

Voor de paniek uitbracht kon de zoon van Anouk deze foto maken van de geblokkeerde boten Foto: ingez

“Want door de opgedreven stroming maakten de boten water en moest iedereen rechtstaan. Hij wou dat de inzittenden overstapten naar een tweede bootje via een plank. Maar daar liep het mis. Door de sterke stroming viel een meisje van een jaar of vijftien in het water en werd direct door de sterke stroming meegesleurd achter de bocht . Haar papa sloeg in paniek en tuimelde of sprong zelf in het water. Op dat moment kwam ook onze boot door de stroming in beweging en stevende op hem af. We vreesden echt dat we hem zouden overvaren of verpletteren maar op het laatste nippertje maakte onze boei een beweging zodat we hem rakelings misten. De man, die uit het Brusselse kwam, stond echt doodsangsten uit en bleef jammeren : “Mon fille est dans l’eau! Uiteindelijk bleek zijn dochter gelukkig wat verder opgevist door een andere boot.”

Fast pass

“Ze hebben een douche genomen en droge kleren van ons gekregen”, aldus Marie-France Adnet van Walibi.

“Dat Walibi het nu laat uitschijnen alsof die mensen niet meer dan een nat pak hadden, doet mijn maag keren. Het was allemaal heel emotioneel voor de betrokkenen en al wie het meemaakte. Uren later trilde iedereen nog na en kinderen waren in shock en huilden. Na de angstaanjagende rit kregen we een fast pass aangeboden voor een gratis attractie. Alsof iemand daar nog zin in had!””

We probeerden gisteravond nog een reactie van Walibi te krijgen op het nieuwe getuigenis maar noch de Vlaamse noch de Waalse woordvoerder waren bereikbaar.