Deze zeven geheimen gingen schuil achter de trouwjurk van Diana

Het was het huwelijk van de eeuw in Groot-Brittannië toen Diana en prins Charles op 29 juli 1981 elkaar het jawoord gaven in de St Paul's Cathedral in Londen. Natuurlijk werd er die dag ook met argusogen gekeken naar wat de bruid zou dragen en daar waren ontwerpers Elizabeth en David Emanuel verantwoordelijk voor. In een interview met Daily Mail denken ze terug aan die belangrijke dag uit hun carrière en verklappen ze meteen ook enkele geheimen van wat zich achter de schermen afspeelde.

In 1981 waren Elizabeth en David Emanuel twee jonge designers en het mogen kleden van prinses Diana voor haar huwelijk was dan ook de grootste opdracht in hun toen nog prille carrière. Het hoeft niet te verbazen dat de twee die dag ongelofelijk zenuwachtig waren. Nog meer dan de bruid zelfs. In een interview met Daily Mail vertellen ze over die bijzondere dag en verklappen ze enkele geheimen over de jurk en de dag zelf die ze tot nu altijd voor zichzelf hadden gehouden.

Zo had Elizabeth vlugzout en suiker meegenomen in haar handtas voor het geval dat Diana zou flauwvallen, maar uiteindelijk was het Elizabeth zelf die de middeltjes beter kon gebruiken. Niet alleen was het die dag ellendig warm, er liep ook het een en ander verkeerd. Zo had ze al een halve paniekaanval gekregen omdat ze vlak voor het vertrek naar de kerk de onderrok van de bruidsjurk blijkbaar niet goed had vastgemaakt. Gelukkig schoot David haar te hulp. Hij kroop onder de jurk en maakte alles nog eens goed vast.

(Lees verder onder foto)

Kreuken in jurk

Een tweede golf van paniek deed zich voor toen Diana uit de koets stapte en de jurk veel meer gekreukt bleek te zijn dan de bedoeling was. Ze hadden dan wel alles geoefend, maar bij de test zat haar vader niet bij haar in de koets. Omdat hij nogal fors is gebouwd en het daardoor krapper werd, kwamen er sneller dan verwacht heel wat plooien in. Ze werden gelukkig gered door de omstandigheden, de warmte streek de plooien namelijk weer glad.

De rest van de dag verliep goed en toen ze naar huis keerden na een vermoeiende dag kregen ze tot hun grote verbazing nog een telefoontje van Diana. "Dat betekende zoveel voor ons. Ze was doodmoe, maar nam toch even de tijd om ons te bellen. Zo was ze nu eenmaal." Pas na dat telefoontje herinnerde Elizabeth zich plots dat ze een kopspeld op de jurk had laten zitten. Dankzij al die lagen heeft Diana waarschijnlijk echter nooit gemerkt dat die speld daar nog zat. Alweer op het nippertje gered dus.

15 centimeter kwijt

Het was voor Elizabeth en David Emanuel geen makkelijke periode geweest. Het trouwkleed werd natuurlijk op maat gemaakt, maar bij elke pasbeurt was Diana dunner geweest dan de keer ervoor. Uiteindelijk moesten vijf bovenstukken gemaakt worden en moest het laatste exemplaar de dag van het huwelijk nog ingenomen worden. Haar taille was op zes maanden tijd 15 centimeter dunner geworden. Hoewel de jurk finaal 38.000 euro had gekost, stuurden de Emanuels maar een rekening op van om en bij de 4.500 euro. Al leverde die naambekendheid hen heel wat meer op.

En ook de schoenen van Diana hadden een verborgen geheimpje. Schoenmaker Clive Shilton had onder de bol van haar voet de letters C en D geschilderd en ze verbonden met een hartje. Het was zelfs voor de oplettende kijker niet zichtbaar. "Niemand kreeg de onderkant van de schoenen te zien. Dat zou misschien enkel het geval geweest zijn indien ze was gevallen", zegt Shilton.