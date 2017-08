AEK Athene doet in eigen land vertrouwen op voor Europese clash met Club Brugge dankzij bitsige zege

Donderdag staat Club Brugge voor de Europese match van de waarheid. Blauw-zwart moet na het 0-0 gelijkspel in de heenmatch op bezoek bij AEK Athene een ticket proberen af te dwingen voor de Europa League. De Grieken deden dit weekend alvast vertrouwen op in een bitsige partij voetbal.

Athene was op de eerste speeldag van de Griekse Super League in het eigen Olympiako Stadio Athinas Spyros Louis met 2-0 te sterk voor Panetolikos Agrinio. Hugo Almeida scoorde al na veertien minuten de eerste goal voor AEK op penalty, maar werd niet veel later met rood naar de kant gestuurd na een elleboog. In het begin van de tweede helft vielen de bezoekers ook met tien na de tweede gele kaart voor Marcos Paulo en een kwartier voor tijd zette Jakob Johansson de 2-0 einstand op het bord.

Trainer Manolo Jimenez koos deze keer voor een 4-2-3-1 opstelling, terwijl hij de heenmatch in Brugge aanvatte met een 3-5-2. AEK speelde dan ook met vijf andere namen dit weekend in Griekenland. Enkel doelman Anestis, verdedigers Chygrynskiy, Cosic en Helder, middenvelder Mantalos, en aanvaller Klonaridis traden ook tegen Club aan.