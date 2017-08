Geen goed nieuws uit Napoli: Dries Mertens onzeker voor Champions League-voorronde tegen Nice

Napoli trekt dinsdag naar Nice in de hoop om er een ticket voor de groepsfase van de Champions League af te dwingen. De Partenopei wonnen de heenmatch met 2-0 maar moeten het in Zuid-Frankrijk mogelijk doen zonder Dries Mertens.

De Rode Duivel begon zaterdag op de bank voor de competitieopener tegen Hellas Verona maar mocht na een uur invallen voor Arek Milik van coach Maurizio Sarri. Napoli won uiteindelijk met 1-3 en zette de Serie A zo in met een positieve noot. Tijdens de wedstrijd kreeg Mertens echter een tik op de kleine teen van zijn linkervoet. Sarri heeft de Leuvenaar opgenomen in zijn 23-koppige selectie voor de wedstrijd tegen Nice, maar de aanvaller trainde maandag uit voorzorg apart.

Bij Nice doen deze keer waarschijnlijk Mario Balotelli en Wesley Sneijder mee. Napoli kan de creativiteit van Mertens dus absoluut gebruiken dinsdag. Mertens, vorig seizoen goed voor in totaal 34 goals, was in de heenwedstrijd andermaal de uitblinker met een doelpunt en een strafschopovertreding die op hem begaan werd.