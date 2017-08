Samir Nasri verlaat Manchester City en tekent bij Antalyaspor

De Franse middenvelder Samir Nasri verlaat de Engelse topclub Manchester City voor het Turkse Antalyaspor, zo maakte de Turkse club maandag bekend.

De dertigjarige voormalige international zou in het Zuid-Turkse toeristenoord een contract voor twee seizoen ondertekenen, goed voor vier miljoen euro per jaar. Op zondag publiceerde Nasri op sociale media al een foto waarin hij te zien is net voor het instappen van een privévliegtuig, een dag later bevestigde de club de overgang.

Samir Nasri arriveerde in de zomer van 2011 in Manchester na drie seizoenen bij Arsenal en was er ploegmaat van Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en Jason Denayer. Sinds de komst van Pep Guardiola naar het Etihad Stadium verdween Nasri echter steeds meer naar het achterplan bij de miljoenenformatie. Vorig seizoen werd hij dan ook uitgeleend aan het Spaanse Sevilla.